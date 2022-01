„Korralik kõhutäis naeru on peaaegu sama hea kui arstilkäik.“ 

Kolme Emmy auhinnaga premeeritud püstijalakoomik, näitleja ja telesaatejuht suri reedel 68 aasta vanuses vähktõve tüsistustesse. Vaid kolm päeva enne Andersoni surma oli ajakirjanduses kirjutatud, et ta on verevähi tõttu Las Vegase haiglasse viidud. Meediaväljaanded nendivad: vikatimees on USA komöödia säravate tähted seas halastamatut harvendust teinud. Jaanuari algul leiti hotellitoast elutuna Louie Andersoni sõber ja kolleeg, komöödiasarjast „Lastega kodus“ tuntud Bob Saget (65), 31. detsembril lahkus 99 aasta vanuses surematuna näiv „Kullakeste“ täht Betty White.