Aarne Valmis: „Ma ei ole seda tobedat plaani veel nurka visanud, et Eesti Kullafond saab 100 plaati täis.“ 

Oli aasta 2000, kui muusikaprodutsent Aarne Valmise Hitivabrik tõi välja Eesti Kullafondi sarja esimese kogumiku – muusik Tõnis Mägi duubelplaadi. Toona, 21 aastat tagasi, lootis Valmis, et jõuab enne 20 aastat 100. plaadini. „Mõtlesin, et aastaks 2018 on Eesti Kullafondil 100 kogumikku,“ muheleb ta. „Ent praegu on tehtud 71. Sajast on terve kolmandik puudu.“