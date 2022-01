NUKKER PÄEV: Monaco Charlene peab 44. sünnipäeva ilma pereta veetma 

Albert II (63) on väitnud, et mullu Lõuna-Aafrikas mitu lõikust üle elanud abikaasa kannatab sügava füüsilise ja vaimse kurnatuse all. Seetõttu otsustati, et Charlene vajab spetsialistide hoole all olemist. Vürstinna sõitis novembris ravile varsti pärast seda, kui oli kümne kuu pikkuse eemalviibimise järel Monacosse naasnud.