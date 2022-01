TORMILISED SUHTESEIKLUSED SAID RAAMATUKAANTE VAHELE! Saate „Night chat“ endine saatejuht Jaanika: mõnele mehele sobis, et tast varjunime all kirjutasin, mõni saatis aga kohe metsa! 

Eesti blogimaastikul näppu pulsil hoidnud inimestele on Jaanika tuntud varjunimega Printsess – just selle nime all pidas ta aastaid ülimalt avameelset blogi, kus muljetas nii meestest, kohtingutest kui suhetest üldiselt. Samal ajal oli ta Kanal 12 öösaate „Night chat“ üks juhte. Praegu väikelinnas õnnelikku pereelu elav Jaanika tunnistab, et 20. eluaastad olid tema jaoks pöörane ja tormiline periood. Ehkki avameelne blogimine on praeguseks jäänud pigem tagaplaanile, täitis Jaanika oma suure unistuse – anda välja enda kirjutatud raamat, kuhu on koondatud Printsessi blogi parimad palad.