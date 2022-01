LASTE VÕITLUS HARULADSE SÜNDROOMI JA GEENIRIKKEGA | Ema Kairi: kui tuleb nutta, siis seda nii, et lapsed ei näe, et nende jaoks tugev olla 

Kairi tütar Kirsili sündis enneaegsena, 35. rasedusnädalal. Ema sõnul oli tütre alalõug sündides hästi väike, külje pealt vaadates see praktiliselt puudus ja selle asemel oli justkui auk. Ka keel oli väga väike, mis tahtis seetõttu pidevalt neelu vajuda. „Kui hommikul õed palatisse tulid ja nägid, et laps on näost täiesti sinine, ei saanud keegi alguses aru, mis toimub,“ meenutab ta hirmsat olukorda.