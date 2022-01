Taylor Swifti haavab briti staari väide, et ta pole oma laule ise kirjutanud 

Albarn tõi kõmulise väite kuuldavale Los Angeles Timesi intervjuus. Kui reporter nimetas Swifti võrratuks laululoojaks, väitis briti muusik: „Ta ei kirjuta oma laule ise.“ „Kaasautorlus on midagi muud. Ma ei ütle seda pahast südamest, ütlen lihtsalt, et laululoojal ja kaasautoril on suur vahe.“

Maailma edukamaid naismuusikuid Swift kommenteeris Twitteris: „Olin sinu tohutu fänn, enne kui seda nägin. Ma kirjutan kõik oma laulud ise. Su skandaalne väide on täiesti alusetu ja teeb väga palju kahju.“

Swiftile avaldas toetust ka tema plaatide produtsent Jack Antonoff. „Ma pole Damon Albarniga eales kohtunud ja ta pole kunagi mu stuudios käinud, aga selgub, et ta teab Taylori kirjutatud lauludest enamat kui me ülejäänud.“

Samal teemal Inimesed Adele kibestunud: kahetsen, et Damon Albarniga üldse kunagi kohtusin Albarn oli intervjuus lisanud, et eelistab Swiftile Billie Eilishit, kes on tema sõnul väga huvitav laululooja. „Ta on süngem [kui Swift] – pole nii lõputult lustakas. Palju minoorsem ja veidram. Billie on minu meelest erakordne.“

Nüüdseks on briti muusik Swiftilt vabandust palunud. „Olen sinuga täiesti nõus. Meil oli juttu laulude kirjutamisest ja paraku tehti sellest klikimagnet. Palun siiralt ja tingimusteta vabandust. Sinu laululoome õõnestamine on viimane asi, mida ma teha tahan. Loodetavasti mõistad.“

Albarn tekitas aastaid tagasi meelehärmi ka Adele'ile. Briti täht avaldas 2015. aastal kahetsust, et oli üritanud plaadi „25“ tegemisele kaasata oma lapsepõlveiidolit Damonit. Albarn kirjutas talle küll materjali, kuid plaadile see ei jõudnud.