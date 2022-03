Itaalia rokkbänd Måneskin teatas Tallinna kontserdi uue kuupäeva – oodata tuleb veel pikalt!

Eelmise aasta septembri lõpus müüdi kõik piletid välja vaid kolme tunniga, kuid korraldajatel on häid uudiseid: müüki tulevad lisapiletid. Piletilevi eelismüük algab juba täna, 22. märtsil kell 10.00. Avalik müük saab alguse reedel, 25. märtsil kell 15.00. Need, kellel pilet kontserdile juba olemas, ei pea midagi tegema – varasemalt ostetud piletid kehtivad automaatselt ka uuel kuupäeval.

Itaalia menukas rokkbänd teatas jaanuaris sotsiaalmeedias, et nad on sunnitud Euroopa kontserttuuri edasi lükkama. „Meil on väga kahju. Tegime selle tuuri nimel palju tööd, kõik oli paika pandud ja valmis, kuid kahjuks saime viimastel päevadel halva uudise kontserdisaalide mahutavuse kohta.“

Bänd tõi välja, et nad ei saa garanteerida kõiki esinemisi, sest igal riigil on omad reeglid ja nad peavad reeglitest kinni pidama, et tagada esinemistel külastajate ohutus.

„Täname teid kannatlikkuse ja toetuse eest. Oleme selles olukorras kõik koos, nii et peame lihtsalt vastu pidama, kuid vannume, et tuleme tagasi ja see saab olema veelgi parem,“ jagas bänd mõtteid.

Måneskin oleks pidanud esinema tänavu 13. märtsil Saku suurhallis täismajale.