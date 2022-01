NELI ON KOHTU SEADUS?! Robert Rool proovib taas suitsetamisest loobuda: see on olnud rumal kõrvalprodukt, nagu tüütu putukas õlal 

Robert räägib, et idee taas Sigarexiti kampaanias osaleda andsid talle korraldajad. „Usun, et õigustatult oli minu esimene küsimus, et miks nad mind uuesti tahavad. Olen juba kampaanias osalenud, mis näitaks, et jälle sama nägu. Teisalt, kui toona jätsingi suitsetamise maha, hakkasin pärast aeg-ajalt ikka tegema e-sigaretti,“ tundis Robert esialgu muret, kas see kampaania ideega kokku läheb.