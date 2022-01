Evan Rachel Wood väidab, et Manson vägistas ta video võtteil 

Wood ütles Sundance'i festivalil esilinastunud dokfilmis „Phoenix Rising“ („Tuhast tõusev fööniks“), mis räägib tema elust ja karjäärist, et tema ja Manson pidid singli „Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand)“ seksuaalvahekorda üksnes simuleerima. Ent 20 aastat vanem rokkar tunginud kaamerate ees päriselt temasse. „Ma polnud sellise asjaga nõustunud,“ kinnitas Wood.