Ekspoliitik Kristiina Ojuland postitas pühapäeval sotsiaalmeediasse foto, kus näitab oma uuenenud stiili. Kui muidu oleme harjunud nägema, et Kristiina Ojulandi ehivad õlgadeni blondid juuksed, siis nüüd on naine kiharad palju lühemaks lõiganud.

Paistab, et naine ise on stiilimuutusega rahul, sest särtsakat fotot uuenenud stiilist on ta oma Instagrami profiilil jaganud suisa kahel korral.