„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Elisa Kolk: rikkust ei pea varjama. Usun, et edukas mees on tark, haritud, intelligentne ja šarmantne

Eesti Laulu finaal läheneb vääramatu jõuga. Sellest võtab osa ka laulja ja laulukirjutaja Elisa Kolk (24) looga „Fire“. Kohtusime tulise kaunitariga, kel artistinimeks Elysa, Tallinna ühes populaarsemas peokohas Chicago. Põnevaid teemasid, millest sai hommikusöögil arutletud, jagus kuhjaga. Näiteks väitis Elisa, et kiiresti mõtteid vahetades ja liigutades saab ka kolme tunniga laulu kokku. Loo kirjutamine on üpris kallis ja see ei käi päris nipsust, kuid keegi ei tee tasuta tööd ning kvaliteet ju maksab! Elisa tunnistas, et ta ei häbene oma jõukust ja on õnnelik, et saab teha seda mis talle päriselt meeldib.