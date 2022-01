Kas 74aastase Meat Loafi tappis Covid-19? 

TMZ.comi andmeil pidanuks Ameerika superstaar osalema eelmise nädala algul seoses oma uue show'ga „I'd Do Anything For Love“ ärilõunal, kuid kohtumine jäi ära - Meat Loaf haigestus koroonasse. Veebikülje teatel arenes haigus väga kiiresti ja laulja seisund muutus kriitiliseks. Pole teada, kas Meat Loaf oli Covidi vastu vaktsineeritud või mitte.

Lesk Deborah Aday ütleb ajakirjale People tehtud avalduses, et tema tema lein on muserdav. „Lamasin Michaeli lähedal, kui ta oma viimse hingetõmbe tegi, ja mu kurbus on sõnulseletamatu.“