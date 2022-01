Kõlakad: Adele'i kontserdisari lükkus edasi tema diivatsemise pärast! 

Adele seletas sotsiaalmeedias avaldatud videos, et kolme kuu pikkune kontserdisari „Weekends with Adele“ lükkub viimasel hetkel edasi nii koroonapandeemia kui ka tarneraskuste tõttu. 33aastane artist kinnitas, et püüdis viimase hetkeni graafikus püsida, ning anus oma fännidelt pisarsilmil andestust. Mitmele piletiostjale on Adele isiklikult helistanud ja vabandust palunud.