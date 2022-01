FOTO | „Armastuse maleva“ staar Sander sattus autoavariisse: nutta tahaks... 

Sander kirjeldab, et libeda kurvi lõpus oli üks auto kraavi ääre peal ja kuna ta sai aru, et ei keera välja seda kurvi, keeras lumevalli. Selleks, et vältida tagant sisse sõitu või kraavi sõitmist. „Sekund hiljem tuli tagant suur linnamaastur ja libises mulle suurema hooga selga. Muidugi olin kaine peaga roolis. Kiirus oli umbes 30-40 kilomeetrit tunnis,“ selgitab ta.