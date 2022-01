 Jäljetult kadunud poja ema pihtimus: „Kallis laps, kuhu sa siis läksid?“ 

Need sõnad olid toona 22aastase Mairo kinnitus, et ta läheb järgmisel hommikul Lootuse külla kanepisõltuvuse võõrutusravile. „Ta oli väga lootust täis ja ma veel julgustasin, et ärgu kartku, kõik saab korda!“ meenutab ema Anne. See oli viimane kord, kui ta oma poega nägi. Fakt on, et Lootuse külla Mairo jõudis ning oli seal mõned nädalad ka ravil. Kuid kuhu ta sealt kadus, on selgusetu siiani.