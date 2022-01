Riigisekretär Taimar Peterkop: „See on müüt, et palgarallit veab ametnikkond.“

Eesti riigisekretär. Foto: Tiina Kõrtsini

„Viimasel ajal on panustanud avaliku sektori palgatõusu õpetajate, päästjate, politseinike, kultuuritöötajate ja õdede palgatõus, aga räägitakse, et palgarallit veab ametnikkond. Ei! Olid konkreetsed poliitilised prioriteedid, et nendes sektorites tuleb palka tõsta, aidata see konkurentsivõimeliseks,“ ütleb riigisekretär Taimar Peterkop.