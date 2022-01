Tõnu Raadiku elukaaslane Ann Tenno: „Tõnu oli saanud infarkti, mis oli vigastanud nii südant kui kopsu. Sellest ka operatsiooni raskus.“ 

LÕPP HEA, KÕIK HEA: Mehhikos infarktiga pea kümneks tunniks operatsioonilauale sattunud muusikust elukaaslase, fotokunstnik Ann Tenno sõnul peaks Tõnu juba paari nädala pärast pääsema kodusele järelravile. Foto: Kuvatõmmis "Ringvaade" ERR

Poleks eluilmas uskunud, et midagi taolist minuga juhtuda võib. Need olid esimesed sõnad, mida muusik Tõnu Raadik pärast Mehhikos infarktijärgsest operatsioonist ärgates oma voodi veerel istuvale elukaaslasele Ann Tennole ütles. Tõnu on taastumas ja juba paari nädala pärast on tal lootust kodusele ravile pääseda.