Tõnu Raadiku abikaasa Ann Tenno: kui kirurgide brigaad operatsioonile saabus, oli see sarnane rokkbändi saabumisega 

„Naljakas, et omavahelises vestluses selgus, et Mehhikos on filmides maffiategelased millegipärast eestlased. Tõnu küll ütles, et tema on viiuldaja, aga siis arvati, et viiuldaja küll, aga kohvrist võtab välja automaadi, kui kiireks läheb,“ rääkis Tenno ajakirjale Kroonika.