HÜVA NÕU | Kõigi naiste rinnad on erineva suurusega. Mida teha? Nõu annab tunnustatud plastikakirurg.  

Dr Simmo räägib, et tavaliselt ei kipu mäletama kõiki naisi, keda on opereeritud, ent kõik rinnavähipatsiendid on tal meeles nimepidi. Ta võrdleb, et võrreldes esteetilise kirurgiaga on need kaks erinevat maailma ning lõikused, kus saab anda naisele tagasi tema rindade normaalne välimus ja kuju pärast rinnavähki – need lõikused on ühtaegu kirurgile arendavad, aga ka väga meeldejäävad just emotsionaalses mõttes. Kuid miks ütleb kirurg lõikusest sootuks ära?