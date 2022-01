Seksiskandaalis sipleva printsi sotsiaalmeediakontod kustutati 

Foto: Kuvatõmmis

The Guardiani teatel on prints Andrew' ametlik Twitteri konto TheDukeofYork kadunud. Ka Youtube'i lehele pole enam juurdepääsu. Printsi Instagrami konto hrhthedukeofyork on esialgu küll olemas, kuid see on muudetud privaatseks. Kuid Briti lehe andmeil kaob seegi varsti koos printsi Facebooki kontoga - nende eemaldamine võtvat lihtsalt kauem aega.

Õukondlased on muutnud ka Briti kuningakoja ametlikku kodulehte - on näha, et institutsioon püüab Andrew' kohtuasjast distantseeruda. Kuningliku pere liikmete seas on Yorki hertsog endiselt kirjas, kuid kadunud on tema sõjaväeliste tiitlite ja patronaažide nimekiri. Kuningakoda on teatanud, et Andrew' rollid jagatakse ülejäänud pereliikmete vahel.