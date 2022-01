„ARMASTUS ON VALU!“ Megan Foxi kihlasõrmus on disainitud haiget tegema 

„Transformeri“ täht Megan Fox (35), kel on kooselust omaaegse teinitähe Brian Austin Greeniga kolm väikest poega, kihlus Machine Gun Kellyga (31) tormilise armuloo järel. Ajakirjaduses on märgitud, et kuulsa paari kihlumine on tagasi toonud tõeliselt rajud rock’n’roll-armulood. Nimelt teatas armupaar Instagramis, et jõi kihlumise järel teineteise verd.