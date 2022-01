PALJASTATUD! Verinoored staarid lasevad end ilukirurgidel tuunida, aga ise salgavad  

Houstonis (Texase osariik) tegutsev dietoloog Dana Omari on võtnud oma südameasjaks paljastada noorte staaride salajased iluoperatsioonid, kirjutab New York Post. Isehakanud ilulõikusdetektiiv avaldab oma Instagrami kontol IGFamousByDana, millel on praegu 222 000 jälgijat, enne ja pärast-fotosid maailmakuulsustest lauljatest, modellidest ja tõsielusarjade tähtedest. Tihtipeale lisab Omari tsitaate staaride endi suust ‒ nood väidavad, et pole eluilmaski iluoppidel käinud. Ent kuidas muidu seletada staarkaunitaride kahanevaid ninasid, muutuvat silmakuju ja arenevat kehatüüpi?