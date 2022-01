NAUDIVAD TEINETEIST: Kihlumise järel kujunes paaril välja oma väikene traditsioon. „Igal hommikul kui ärkame, paneb Rauno mulle kihlasõrmuse sõrme,“ on Angela žesti üle õnnelik. Kujundlikult kihluksid nad siis iga päeva alguses justkui uuesti, kuid tegelik põhjus on lihtsam – Angela võtab sõrmuse lihtsalt magamise ajaks ära.

„Edaspidi saab sinu elu alati lilleline olema!“ lubas Rauno Angelale, kui ta kinkis tõsielusarja „Armastuse malev“ viimases osas kohtingul talle punased roosid. „Ta vist võttis seda päris tõsiselt,“ muigab Angela. „Lilled on meil iga päev vaasis. Nii juba kuus kuud. Enne kui ühed ära jõuavad närtsida, on uued juba asemel. Olen Raunole küll öelnud, et ta tooks juba need kauapüsivad roosid, kuid tema vaidleb vastu: „Ei! Minu naisel peavad iga päev värsked lilled vaasis olema!““