HÜVA NÕU | Ettevõtliku inimese viis rusikareeglit tänu millele on võimalik selles kaoses ellu jääda 

Rahalise vabaduse ekspert Vallo Arumäe selgitab, et meie keskkond on alati tugevam kui meie tahe. Kui ta kunagi ise oma rahalise vabaduse teekonda alustas, sai ta aru sellest, et muutuste elluviimiseks on vaja toetavat keskkonda ja väga lihtsaid rusikareegleid.