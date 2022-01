UUE KALLIMA KÄEVANGUS | Lauljatar Sissi kinnitab suhet: tahtsin võtta aega endale, aga siis elu viskas mu teele sellise imelise mehe  

SUME Festival 2021 Noblessneri sadamalinnakus. Foto: Loreen Pulk

Lauljatar Sissi Nylia Benita kinnitab, et tema suhe Madis Birkuga on läbi saanud ja tema südame on endale haaranud hoopis advokaat Karl Kreevald. Esmakordselt väisati ühiselt ka Mihkel Raua kontserti. „Ametlikult oleme koos olnud üpriski lühikest aega, detsembri lõpust,“ ütleb ta Õhtulehele.