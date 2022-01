Leht: Ander ja Hanna Ild ei taha mõisas tehtud tööde eest maksta. Hanna Ild astub vastu: see mõis on meie elutöö!

Möödunud nädalal avalikustas Hanna Ild mõisa üüratu elektriarve ning kutsus riikliku terrori vastu seisma. Mõisaomanikena on Ildid saanud riigilt sadu tuhandeid eurosid toetust, kuid tehtud tööde eest nad maksta ei taha, kirjutab Eesti Ekspress. Ildid aga on kindlad, et tänase Ekspressi veergudel tehakse neile liiga.