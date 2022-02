NÄITLEJAST TANTRAKOOLITAJAKS! Hollywoodi staar Johann Urb ja tema abikaasa avaldavad hea seksi saladuse: orgasm ei ole eesmärk omaette!  

Hollywoodis glamuurset näitlejaelu elava Johanni arvates on filmitööstus nagu iga teinegi äri. „Ütleksin, et kogu maailmas põetakse sama haigust. Põlisameeriklased kutsusid seda Wetikoks – miski pole kunagi piisav. Inimesed tahavad alati midagi rohkemat, kui neil on. Seda otsitakse aga valest kohast – väljastpoolt, mitte iseendast. Kui ma saan selle filmi, rolli, kuulsuse, staatuse, raha, siis olen õnnelik. Edu ilma täisväärtusliku eluta on täielik läbikukkumine,“ avaldab Johann, et palju olulisem on leida endas sisemine tasakaal.