„Ringvaate" saatejuht Marko Reikop nakatus koroonaga! Eneseisolatsioonis on ka Grete Lõbu 

„Teile võib-olla üllatuseks ei istu saates mitte Marko Reikop ega Grete Lõbu, vaid mina, Hannes Hermaküla. Marko tegi täna Covid testi, mis osutus positiivseks ja seetõttu saatsime nad Gretega koju. Nad tunnevad ennast hästi ja me anname teile teada, kuidas nende tervislik olukord on, aga momendil on nad korraks isolatsioonis,“ rääkis Hermaküla.