"RINGVAATE" SAATEJUHID ENESEISOLATSIOONIS! Koroonapositiivne Reikop oma kõige vängemast sümptomist: mulle tundus, et on külm

"Pärast eilset sündmust, kus tekkis kahtlus, et meil mõlemal võib olla koroona, tegime PCR testi. Minu testi vastused saabusid öösel, et ma olen negatiivne, ehk mul koroonat ei ole. Tunnen end täiesti tervelt ja normaalselt. Mul ei ole mitte midagi viga. Ainult see viga on, et ma pean kodus istuma,“ kommenteeris Lõbu. Reikopi koroonatest osutus küll positiivseks, ent ka tema enesetunne on võrdlemisi hea. Meest kimbutab küll väike nohu, ent tõsisemaid sümptomeid veel avaldunud ei ole.

„Mul rohkem mingeid füüsilisi ebameeldivusi sellega seoses ei ole. Ma tegelikult tunnen end 99% täiesti tervena. Aga tõesti, koroonapositiivne ma olen ja nii see seis hetkel on. Kõige vängemad asjad, mida ma läbi selle koroonapositiivsuse olen läbi elanud, oli see, et mulle natuke ühel hetkel tundus, et mul on väga külm. Aga kuna mul on reeglina kodus koguaeg külm, siis ma ei pidanud seda mingiks sümptomiks. Rohkem mul tõesti mitte midagi ei ole,“ rääkis ta. Reikop on vaktsineeritud kolme doosiga ning usub, et just vaktsineeritus aitab tal viirusega kergemini võidelda.