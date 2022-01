ÕL VIDEO | KUULUS TIKTOKIS | Katarina Hein: mu point ei ole uhkustada isa rikkusega – ta õpetas mind juba väga noorelt säästlikult elama 

TikTokis kasutajanime all katahein tegutsev Katarina ütleb, et tal pole kunagi olnud soovi varjata end mingi keerulise tähekombinatsiooni taga. „Mu hüüdnimi on lihtne – kõik kutsuvad mind Kataks. Olen TikToki-Kata,“ ütleb neiu muiates. „Alustasin TikTokiga nagu enamik teisi – tõmbasin selle nalja pärast alla, kui kõik meil kaks aastat tagasi lukku läks. Eeldasin, et minu videod ei saa seal väga palju vaatamisi. Üks mu esimestest videotest sai aga kohe kuulsaks. See on video, kus röökisin aknast Raekoja platsi poole: „Minge koju!“ Kui hommikul üles ärkasin, oli 1000 uut jälgijat juures. Unreal (inglise k – ebareaalne,“ kirjeldab ta rõõmsalt.