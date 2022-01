Mehhikos südamerabanduse saanud Tõnu Raadiku abikaasa Ann Tenno: hakkasin teda raputama ja ütlesin, et tule üles, tule üles 

Ann jätkab: „Tõnu ütles, et tal on valu rinnus, sai veel püsti, aga siis läks uuesti pikali ja minestas ära. Ta oli täiesti teadvuseta. Hakkasin teda siis raputama ja ütlesin, et tule üles, tule üles. Minuti pärast sain ta kuidagi üles ja ta hakkas mingitki elumärki näitama.“