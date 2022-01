Kati Murutari 19aastane poeg saab isaks! „Me ei oodanud, et see kohe-kohe juhtub!“ 

Sofia loetleb YouTube'i videos, et lapseootusele hakkasid viitama tundlikud rinnad, väsimus, paistes ihu ja peavalud. „Esimene sümptom oli see, et minu näonahk läks väga äkki pekki. Ja rinnad olid tundlikud. Isegi tundlikumad, kui päevade ajal, ja alakõht läks paiste. Iiveldus oli ka alguses ikka päris õudne, see kestis viis nädalat järjest. Igal päeval hommikust õhtuni. Ainult siis on hea olla, kui magad.“