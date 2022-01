HÜVA NÕU | Terapeut Monika Palm: kriis ja rasked olukorrad on selleks, et inimene muudaks oma elus midagi! 

On inimtüüpe, kellel on sisemine sund elus edasi liikuda ja end teostada – nemad on tavaliselt endaga rohkem kontaktis, unistavad suurelt. Nad teavad, mida elult tahavad ja usaldavad end. Teine grupp on inimesed, kellel tekib eluga rahulolematus, mis sunnib vaatama iseendasse ja seeläbi võtma ette elumuutuseid. Kolmas grupp on need, kes tammuvad elus paigal ja ei suuda kuidagi elus edasi liikuda.