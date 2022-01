KURB! „Eesti laulu" poolfinaalid toimuvad pealtvaatajateta: publik lastakse vaid suurejoonelisse finaali  

Eesti Laulu poolfinaalidele, 3. ja 5. veebruaril, saab sel aastal kaasa elada vaid ERR-i kanalite vahendusel, publik saab Saku suurhalli kaasa elama tulla finaalvõistluse päeval. Siis on publikul ligipääs nii päevasele proovile kui ka õhtusele finaalkontserdile

„Kui saad uudised, et poolfinaalid on publikuta! Aga siis tuleb meelde, et finaali peab saama ja siis saab ikka live-show’d publikuga teha,“ kirjutavad nad sotsiaalmeedias.