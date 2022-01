„Troonist loobumine ei tule kõne allagi. Jään troonile, kuni sealt maha kukun.“ 

TROONIJUUBEL: Taani kuninganna Margrethe II viis reedel lilled oma vanemate hauale Roskilde katedraalis, kuhu kuningliku perekonna liikmeid on maetud alates 1559. aastast. Koroonapandeemia tõttu lükati algselt nädalavahetusele plaanitud kahepäevased üldrahvalikud 50. valitsusaasta pidustused aga septembrisse. Foto: Scanpix

14. jaanuaril 1972 sai Taani endale enam kui 500 aasta järel taas kuninganna ‒ troonile tõusis Frederik IX tütar printsess Margrethe. Isa oli aastaid vaeva näinud, et tema kolmest tütrest vanim kuninganna tiitli pälviks. Taanlased on rahul: alati naeratav ja heatujuline Margrethe II on neile kui omainimene ning tiivustab kõiki elu nautima ja kunsti tegema.