AVAMEELSELT SÕLTUVUSTEST | Marko Viik: pidudel kaanisin ennast täis, narkootikumid ajasid eriti kiimaseks ja siis läksin pornosaitidele. Tundus lihtsam, kui naist kohtingule kutsuda 

„Oli ka aeg, kus ma polnud kaks kuud järjest kainet nädalavahetust näinud ega teadnud isegi, mis tunne see on. Sa tegelikult tead, et pole mõistlik jooma hakata, aga ikka teed seda,“ ütleb Marko Viik (32), kes ei pelga tunnistada, et tema minevik on äärmiselt ropp. Sinna mahuvad aastad alkoholi ja narkootikumide küüsis, pornosõltuvus, tohutud võlad ja meeletu pidutsemine. Kaks aastat tagasi tegi ta aga kannapöörde.