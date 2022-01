Inimesed Arkadi Popov: „See on kriis. Aga mulle meeldib selles kriisis elada.“ Sirje Presnal , täna 22:30 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

SELGELTNÄGIJA? Juba enne pandeemiat oli doktor Arkadi Popov selle tulekuks valmis. Sügisel enne esimest koroonalainet korraldas ta õppuse „Pattaya tuul“, kus valmistuti tundmatuks viirusnakkuseks. „Sellel ei olnud miskit pistmist selgeltnägemisega,“ sõnab tohter. „Ohtlikud gripid, koroonaviirused liiguvad kogu aeg ringi ja pidi valmis olema selleks, et need puhkevad erakordselt ägedalt. See on tavaline regulaarne töö.“ Foto: Robin Roots