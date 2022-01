VEENDU OMA KÕRVAGA! Kas Soome menubänd võidaks selle looga Eurovisioni? 

Eurovisioni Soome eelvoorus nimega Uuden Musiikin Kilpailu esitleti kolmanda võistluspalana The Rasmuse aulu „Jezebel“, mis on valminud koostöös maailmaklassi produtsendi ja muusiku Desmond Childiga. Child on loonud muusikat näiteks Bon Jovile, Alice Cooperile ja Kissile.