KUU AEGA OOTUST: Alec Baldwin loovutas viimaks oma telefoni võimudele 

„Rusti“ peaoperaator Halyna Hutchins (42) sai surmavalt vigastada, kui Baldwin (63) New Mexicos asuval võtteplatsil rekvisiitrelva väljatõmbamist harjutas. Santa Fe šerifi esindajate sõnul loovutas näitleja viimaks telefoni oma New Yorgi kodu lähistel. Varem olid võimud kurtnud, et staar ei tee nendega traagilise juhtumi uurimisel koostööd.