Tanel Padar muljetab isaduse väljakutsetest: vaatamata väsimusele tuleb olla vapper! 

Muusik Tanel Padar Foto: Martin Ahven

„Ütleme nii, et kui see sündmus poleks nii oluline ja ei teeks nii õnnelikuks, siis oleks väga raske. Aga üldiselt võib öelda, et vaatamata väsimusele tuleb olla vapper, sest kuigi meestele meeldib natuke arvata, et nemad on kõige rohkem väsinud, siis tegelikkuses tuleb müts maha võtta emmede ees. Emad on ju need, kes on 24/7 koguaeg olemas. Sageli tunnen end abituna, et ei saa midagi teha,“ räägib paari nädala eest teise lapse isaks saanud Tanel Padar saates „Vikerhommik“.