HOMMIK ALGAS VANA TALLINNAGA! Uue tõsielusaate „Kõige parem kaaslane“ osaleja Karl-Gustav: kaamerad olid ahistavad 

„Kõige parem kaaslane“ on sotsiaalne eksperiment, kus selgub, mis juhtub tänapäeva noortega, kui neilt ära võtta nutivahendid ja sulgeda nad kaheks kuuks majja, kus aeg seiskus nõukaajal. See tähendab, et majast välja ei saa, hakkama peab saama tingimustes, milles elasid osalejate vanavanemad, ning loovutada tuleb kõik sidevahendid, et soodustada ja parandada suhtlemis- ning suhete loomise oskust.