Harry nõuab kohtu kaudu, et Briti politsei teda ja ta peret kaitseks 

Nüüdsel ajal perega Californias elav prints Harry kaotas õiguse Ühendkuningriigi politsei kaitsele, kui ta kaks aastat tagasi kuninglike kohustuste täitmisest taandus, kirjutab BBC News. Prints on valmis Briti politseile omast taskust maksma, et see teda sünnimaal viibimise ajal turvaks. Kuid Briti siseministeerium Home Office on sellest keeldunud.