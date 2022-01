GALERII | Peipsimaal toimus pöörane öösööming! Külastaja: „Kaalusime end enne ja hiljem tuleb teha uus kaalumine!“ 

Foto: Aldo Luud

„Võtsime eesmärgiks, et tahame Peipsi jääle uhhaad sööma tulla,“ naerab Andres, ise samal ajal auravat suppi süües. Kui neljaliikmeline sõpruskond raadiost kuulis, et maitsvat kalasuppi on võimalik tulla manustama Peipsi järvejääle, polnud vaja pikalt mõelda. Nõnda ei hoolinud naerusuine seltskond ei libedusest ega ka pimedusest, vaid üheskoos pandi nädalavahetuseks plaanid paika ja põrutati kohale, et kogeda nii ehedaid maitseid, teravaid elamusi kui imeilusat täiskuuööd.