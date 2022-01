Raadiohääl Lauri Hermann: maailm on üks kuradima õel ja ohtlik paik, virutab sulle igast ilmakaarest ega anna armu 

Raadiohääl ja meelelahutusettevõtja Lauri Hermann räägib, et unistab palju ja suurelt!“ Olen lapsest saadik unistanud ja vaikselt tasa ja targu ka oma unistuste poole liikunud. Elus peab olema siht silme ees ja eesmärgid, mida püüda,” usub ta. Lauri sihitult elada ei oska. Alati on mingid kindlad realistlikud unistused, nimetagem neid siis eesmärkideks, mida saavutada. Kuid kas unistamine on toonud ka alati tulemusi või on tulnud vahepeal ka käpuli roomata?