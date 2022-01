Stefan: arvan, et ööbisime muusikavideot filmides samas hotellis, kus Clint Eastwood 

Stefan Airapetjan on sel aastal „Eesti laulul“ tagasi ning on asunud võistlustulle lauluga „Hope“. Laulja räägib saates „Hommik Anuga“, et spagetivesternidest inspireeritud muusikavideo on filmitud täpselt samas kohas, kus ka kuulsus film „The Good, The Bad and the Ugly“. „Ma arvan, et me ööbisime isegi samas hotellis, kus Clint Eastwood. See ei ole välistatud.“