Ave Nahkur: oleksin pidanud juba varem joomise ja peopanemise lõpetama 

„Ei ole ma mingisse hullu olukorda sattunud ega kainerisse või purjuspäi autorooli, kuid ühel hetkel sain aru, et joomine ja vindine olek on vastik. Järgmisel päeval oli pohmakaga ikka väga paha olla ja tuli vastik olek peale. Mõtlesin, et miks ma seda tegin jälle,“ rääkis naine ajakirjale Kroonika, nentides, et karske elu on palju täisväärtuslikum.