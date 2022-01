Urmas Sõõrumaa: Tõnu Raadiku juhtum on õpetlik kõigile – raha ja tahtmist võib olla, ent kui väikesed asjad ei toimi, ei maksa ka elu mitte midagi!

14. jaanuari õhtul tabas muusik Tõnu Raadikut Mehhiko reisil olles ootamatu südamerike. Kuna kindlustus esialgu operatsiooni eest maksmisest keeldus, algatati Raadiku aitamiseks avalik korjandus. Keerulise asjaajamise juures oli suur roll nii Juku-Kalle Raidil kui Urmas Sõõrumaal – seda nii raha kogumise kui üleüldise asjaajamise osas. „Väga õpetlik lugu kõigile, et mille otsa me sattusime – sul võib siin Eestis olla raha mitme eralennuki jagu, aga kui sul on vaja eluks vajalikku arsti sekkumist, mis maksab raha, siis ei tähenda raha mitte midagi, kui sa ise pole seal kohapeal,“ räägib Sõõrumaa.