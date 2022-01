Nüüdsete koolilaste kirjandustunnid: kohustusliku kirjanduse asemel soovituslik, pakse teoseid asendavad õhemad 

LIIGA PAKSUD: Pedagoogid teavad, et tellise mõõtu teosed võtavad noortelt eluisu ära. Foto: Vida Press

Kui Eesti NSV ajal koolis käinud õpilased seirasid õudusega Lev Tolstoi epopöad „Sõda ja rahu“, sest see mahukas teos troonis kohustusliku kirjanduse nimekirjas, siis praegune soovituslike raamatute rida mõjub vaat et jalutuskäiguna pargis. Liiatigi ei rõhuta keegi sõna „kohustuslik“, mis võib igasuguse innukuse halvata. „Tänapäeval kasutatakse mõistet „soovituslik kirjandus“ ja niimoodi on see ka õppekavas kirjas,“ ütleb Hugo Treffneri gümnaasiumi õpetaja Age Salo. „Teinekord kasutatakse ka sõna „kohustuslik“, aga tegelikult raamatute nimekiri kohustuslik ei ole.“