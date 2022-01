Irja Lutsar eelmise teadusnõukoja laialisaatmisest: „Ei, ma ei hakka nutma, aga sellest on valus rääkida.“ 

Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professor Irja Lutsar. „Mina ei tea, kust pärineb narratiiv, et teadusnõukoda läks oma ideedega enne meediasse ja alles siis valitsusse. See ei ole õige!“

„Ma tean, et ükski psühholoog ei võta seda probleemi ära. Ma väga sügavalt valetaks, kui ütleksin, et oh, ei ole midagi, kõik on väga tore. Ma tulen sellest ise välja, aga selleks on vaja anda aega,“ ei varja kaks aastat valitsust koroonavastases võitluses nõustanud teadusnõukoja juht Irja Lutsar, et tema ootamatu errusaatmine teeb haiget.