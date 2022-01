Yorki linn nõuab, et häbistatud prints Andrew'lt võetaks Yorki hertsogi tiitel

Prints Andrew portree Duke of Yorki nimelise Londoni pubi seinal.

Briti õukond teatas neljapäeval, et seoses prints Andrew' vastu esitatud seksuaalsüüdistusega on kuninganna võtnud temalt kuninglikud ja sõjaväelised tiitlid. Nüüd on ohus ka Yorki hertsogi tiitel.